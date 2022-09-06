Полиция задержала «смотрящего», вышедшего из СИЗО под залог и укравшего с подельниками имущество на ₴12 миллионов

Нацполиция задержала пятерых участников организованной преступной группы, укравших с предприятий имущество на 12 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Фигуранты работали исключительно ночью и тщательно планировали каждый выход. Задержали участников ОПГ третьего сентября после совершения еще одной кражи.

В течение нескольких месяцев оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции принимали меры, чтобы установить всех участников организованной группы и задокументировать каждый их преступный шаг.

По результатам правоохранители установили, что организовал деятельность группировки неоднократно осужденный за совершение тяжких преступлений житель Киевщины.

Находясь в местах лишения свободы, получил «статус» так называемого «смотрящего». Освободившись из тюрьмы в 2019 году, организовал деятельность банды, которая «специализировалась» на разбойных нападениях. В 2020 году полицейские задержали всех участников. Тогда лидер банды внес почти миллион гривен залога и вышел на свободу. В настоящее время он подсудим по этому делу.

В 2022 году подсудимый организовал деятельность еще одной группировки, «профиль» которой – кражи имущества из предприятий. В ее состав вошли пять человек, некоторые из них — с уголовным прошлым. «Работали» исключительно ночью. Злоумышленники тщательно прорабатывали каждый свой шаг, проводили так называемую разведывательную работу по наличию на предприятиях охраны, камер видеонаблюдения.

Оперативники и следователи собрали доказательства причастности группировки к совершению в июле-сентябре нескольких «налетов» на предприятия Киевской и Винницкой областей, из которых «вынесли» имущества и денег на общую сумму более 12 миллионов гривен.

3 сентября при силовой поддержке группы быстрого реагирования ДСР правоохранители провели полицейскую спецоперацию и задержали организатора и четырех участников организованной преступной группы сразу после совершения очередной кражи на территории Киевщины.

Кроме того, на территории Киева и Киевской области правоохранители провели 13 обысков по местам жительства и транспортных средств членов ОПГ. Изъяли денежные средства потерпевших, вещи, транспортные средства, орудия и средства для совершения преступлений, оружие.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора пяти задержанных сообщены о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах (частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 12,9 миллиона гривен каждому.

Мероприятия по разоблачению участников ОПГ проводились с участием одной из спецслужб.