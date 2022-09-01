В Киеве школьницы забрызгали слезоточивым газом одноклассницу и избили

В Киеве две 16-летние девушки брызнули однокласснице в лицо слезоточивым газом и избили. Сверстники участниц конфликта просто смотрели на издевательства и снимали на видео.

Об этом сообщили в столичной полиции.

В полицию Киева с заявлением обратился мужчина, сообщивший, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы.

Впоследствии полицейские обнаружили в сети Интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

Полицейские установили участниц конфликта и выяснили, что все трое учатся в одном учебном заведении.

Известно, что накануне потасовки между девушками неоднократно возникали словесные конфликты. Во время очередного выяснения отношений две подруги унижали и травили одноклассницу, толкали ее, после чего брызнули в лицо баллончиком и избили. Очевидцы инцидента снимали действия девушек на видео, которое впоследствии разместили в социальных сетях.

По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как в Николаеве летом 2020 года девушка в сопровождении нескольких десятков подростков устроила травлю 14-летней знакомой. При этом десятки подростков снимали видео и смеялись. Полицейские установили личность 17-летней девушки и то, что события на видео происходили несколько недель назад.

А 12 августа того же года под Ингульским мостом повторилась похожая ситуация – по указанию 17-летней девушки избила 15-летнюю знакомую. Но и после выполнения «указания» раздала «исполнительницам» оплеуху. При этом на месте было около 15 детей и подростков, выполнявших функцию «массовки», которые не вмешивались в драку, а одна из девочек снимала происходящее на видео по указанию В. Через месяц подстрекательницу даже не допрашивали по этому эпизоду.

Позже суд закрыл уголовное производство относительно несовершеннолетней, которая избивала девочку под Ингульским мостом. Потерпевшая сторона отказалась от претензий. Зачинщицу травлю «не установили».