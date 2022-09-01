В Николаеве начальника локомотивного депо и двоих его подчиненных подозревают в растрате топлива на ₴1,7 миллиона

В Николаеве следователи сообщили о подозрении начальнику локомотивного депо и двум его подчиненным за растрату топлива на 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции и в Николаевской областной прокуратуре.

Полицейские установили, что 44-летний руководитель локомотивного депо вместе со своими подчиненными, злоупотребляя своим служебным положением, произвели растрату более 70 тысяч литров дизельного горючего путем незаконной передачи субъекту хозяйственной деятельности. В результате таких действий фигуранты нанесли ущерб государственному предприятию на 1,7 миллиона гривен.

На основании полученных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении по части 5 статьи 191 УКУ («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, как в июне 2019 года в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо Эдуарда Олейничука. А в конце декабря 2021 подожгли авто заместителя начальника локомотивного депо «Николаев» Сергея Ганчо.

Также напомним, как 10 мая 2019 в Николаеве задержали ОПГ по кражи топлива и грузов из поездов, в котором находились и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест. В рамках этого уголовного производства обыски проводились и у криминального авторитета «Осетра».

А 17 мая 2019 в Николаеве за кражу топлива из складов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них – сотрудники «Укрзалізниці». В июне в Николаеве полиция задержала также еще одну группировку по краже топлива из тепловозов.

6 ноября 2019 возле Баштанки полиция и СБУ задержали машиниста тепловоза, его помощника и их сообщника за кражу топлива «Укрзалізниці» .

Кроме того, в 2021 году в Николаеве СБУ задержала трех работников «Укрзалізниці» и четырех представителей криминальных кругов, которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. По информации правоохранителей, ежемесячно дельцы наносили ущерб предприятию на 50 тысяч долларов. Двоих исполнителей и соучастника, на АЗС которых сбывали дизтопливо, суд отправил под ночной домашний арест, одного машиниста отпустили под личное обязательство. Еще одному фигуранту Владимиру Васильеву назначили меру пресечения в виде залога в размере 113 тысяч гривен. Впоследствии суд назначил залог в ₴180 тысяч еще одному из организаторов по делу о краже дизтоплива из локомотивов.