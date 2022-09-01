Жителя Николаевщины будут судить за производство почти 1,5 тысячи литров спирта и более 1000 литров алкоголя

В суд направлен обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Новой Одессы, который незаконно изготовлял алкогольные напитки (часть 2 статьи 204 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый, не являясь предпринимателем и не имея никаких лицензий, в специально обустроенном помещении изготовил почти 1500 литров этилового спирта и более 1000 литров алкогольных напитков, не отвечающих требованиям стандартов.

На незаконно изготовленную продукцию и оборудование для ее изготовления наложен арест.

Напомним, что ранее суд дал 8 лет тюрьмы жителю Николаевщины, отравившему суррогатным алкоголем 8 человек.