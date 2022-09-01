Военных, причастных к взрыву боеприпасов и ранения детей на выставке в Чернигове, взяли под стражу на два месяца

Двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове судом избрана меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога.

Об этом сообщает ДБР.

Как известно, днем 3 сентября в исторической части Чернигова на выставке сработало боевое оружие, в результате чего пострадали 4 ребенка. Среди пострадавших – 2-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

Военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

Ранее работники ДБР сообщили о подозрении этим военным в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам (части 2 статьи 414 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что ранее Президент призвал местные власти не допустить повторения случившегося в Чернигове, где от оружия пострадали дети.