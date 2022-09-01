На оккупированной Херсонщине объявили о подозрении коллаборанту, который интегрирует местные банки в банковскую систему рф

Сообщено о подозрении мужчине, добровольно согласившемуся на сотрудничество с оккупационными властями, дав согласие занять должность руководителя Херсонского отделения ПАО «Промсвязьбанк».

Об этом сообщает Офис генерального прокурора .

По данным следствия, в своей должности подозреваемый организует работу отделения, направленную на интеграцию банковской системы оккупированной Херсонщины в банковскую систему поссии, а также отвечает за взимание фискальных сборов с действующих предприятий. Кроме того, он активно агитирует местных жителей к сотрудничеству с врагом.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры мужчине заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Напомним, заместительнице «председателя» оккупационной администрации Херсонской области Губаревой объявили подозрение в коллаборационизме.