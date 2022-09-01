В Первомайске полиция, СБУ и прокуратура пришли с обысками на АЗС, которая больше года работала без разрешений

В Первомайске полиция и СБУ под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры обнаружили, что автозаправочный комплекс больше года функционировал без каких-либо разрешительных документов на оборудование.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Также на АЗС обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Деятельность автозаправочной станции приостановлена, проводятся санкционированные судом обыски на предприятии и по месту проживания фигурантов.

Продолжается расследование уголовного производства по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах). О подозрении сообщили бывшему и нынешнему руководителям автозаправочного комплекса.