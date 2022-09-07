Нардепу Трухину объявили подозрение за попытку подкупить патрульных после ДТП

НАБУ и САП 7 сентября сообщили народному депутату Украины о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В августе 2021 года депутат предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским в размере 150 тысяч (без указания денежной единицы) за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Расследование данного факта начато 2 февраля 2022 года Генеральным прокурором на основании материалов журналистского расследования.

Активист Виталий Шабунин сообщил, что подозрение вручили нардепу Трухину, ранее представлявшему «Слугу народа».

По данным СМИ, 23 августа 2021 года народный депутат Александр Трухин, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в двигавшийся впереди Ford. А Ford – в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек . В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа есть другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия - нет записей с камер видеонаблюдения.

В феврале 2022 года СМИ опубликовали видео по патрульному бодикаму после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».