Группу компаний олигарха Фирташа подозревают в уклонении от уплаты ₴108 миллионов налогов

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями. Их деятельность связывается с известным бизнесменом, в прошлом году он попал в санкционный список СНБО. По данным «Экономической правды», речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа и его производстве азотных удобрений.