Группу компаний олигарха Фирташа подозревают в уклонении от уплаты ₴108 миллионов налогов

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями. Их деятельность связывается с известным бизнесменом, в прошлом году он попал в санкционный список СНБО. По данным «Экономической правды», речь идет о группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа и его производстве азотных удобрений.
«При участии указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатели фиктивно закупали минеральные удобрения у упомянутых компаний, с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины более 108 миллионов гривен», - говорится в сообщении.