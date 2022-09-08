Двух боевиков «лнр», которые участвовали в захвате Луганщины, приговорили к 10 и 15 годам тюрьмы

По материалам СБУ были приговорены два боевика террористической организации «ЛНР», которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области. Оба злоумышленника были взяты в плен на восточном направлении. Позже суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 15 и 10 лет соответственно.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора мобилизованных на временно оккупированной территории региона.

Там его назначили пулеметчиком так называемого «6 казачьего полка народной милиции лнр».

В мае этого года он был пленен вблизи поселка Екатериновка Попаснянского района. Злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина россии.

Однако СБУ собрала безоговорочные доказательства его вины по:

- части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

- части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

- части 2 статьи 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще одним предателем оказался ранее осужденный за наркопреступления житель Луганщины. В 2021 году он вступил в ряды так называемой «народной милиции лнр».

С начала полномасштабной агрессии его назначили пулеметчиком в составе «2-го армейского корпуса» оккупационных группировок России. Там он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Затем участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Находясь в окрестностях Северодонецка, злоумышленник получил ранения при обстреле многоэтажек российскими танками и некоторое время находился в тылу.

Впоследствии он снова вернулся на передовую. Однако в августе изменник был взят в плен вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее двоих предателей, передававших оккупантам позиций «Азова», приговорили к 10 и 16 годам тюрьмы.