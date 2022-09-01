«Зашел, смародерничал и все»: Оккупант рф про мародерство и замену роты из-за потерь

Военнослужащий российской армии в перехваченном телефоном разговоре рассказал о больших потерях личного состава и случаи мародерства.
Об этом сообщает ГУР.
- Должны поменять нас сейчас. Либо до 15-ого, ли после 15-ого. Конкретно именно нашу роту, потому что нас осталось мало.
- В смысле вас осталось мало? Где все остальное?
- Нету, все.
- Кончились?
- Да, 200-е, 300-е.
- А че, в отпуск или на совсем?
- Это я не знаю.
- Наелся, аж дышать тяжело.
- Ох, нихрена себе. Это че ас барским столом кормят?
- Не, с пайка рис куриный с овощами, а сверху еще аджики.
- А ты где там аджику взял?
А где бл*ть? Домой вон сколько, зашел смародерничал и все.
Напомним, что ранее опубликованном перехвате оккупант жалуется на плохое командование, которому неинтересно положение личного состава: «Наши все хотят отказаться от командира»