В Канаде задержали одного из братьев, подозреваемых в массовой резне – другого нашли убитым

В Канаде полиция арестовала 7 сентября второго подозреваемого в массовых нападениях с ножом в провинции Саскачеван.

Об этом сообщает «Громадське».

Напомним, в результате ряда нападений по меньшей мере 10 человек погибли, ранения получили 18 граждан. Подозреваемыми в нападениях считают братьев 30-летнего Дэмиена Сандерсона и 31-летнего Майлза Сандерсона.

Полиция сообщила, что Майлза Сандерсона нашли вблизи города Ростерн после того, как правоохранители отреагировали на сообщения о угнанном автомобиле, которым управлял мужчина, вооруженный ножом. Полицейские протаранили автомобиль Сандерсона, но он сдался.

Дэмиена Сандерсона обнаружили мертвым с ранениями, которые, похоже, не были самоповреждениями.