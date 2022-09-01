Жительница Николаевщины публично отрицала агрессию россии и прославляла оккупантов, ей сообщили о подозрении

53-летней жительнице Первомайского района сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников (часть 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина с апреля по июнь 2022 года, в соцсети «Одноклассники» распространяла материалы, отрицающие вооруженную агрессию россии против Украины, прославляющие действия оккупантов на территории Украины. Также женщина публиковала на собственной странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии государства агрессора.

Напомним, как СБУ задержала создателей группы «Львовская народная республика», работающих на боевиков «лнр» - им сообщили о подозрении по пяти статьям.