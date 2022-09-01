В Харьковской области задержали убийцу сотрудницы банка

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который зарезал работницу банка.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

8 сентября около 15:00 на спецлинию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что в поселке Кегичевка неизвестный мужчина зарезал сотрудницу банка.

Полицейские застали в отделении банка 52-летнего мужчину, у которого руки и одежда были в крови, а посреди отделения на полу находилось тело женщины. Погибшей оказалась 31-летняя жительница поселка Слобожанское. Женщина консультировала своего обидчика по поводу денежных средств на его личном счете. На почве конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.