Экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры, передававший секретную информацию врагу, предстанет перед судом

СБУ завершила досудебное расследование по противоправной деятельности бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ.

Доказано, что мужчина по собственной инициативе «сотрудничал» с врагом с самого начала широкомасштабного вторжения в рф.

В должности злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур.

В частности, речь идет об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и ​​информации о военных пленных из россии.

Для конспирации действовал через посредника.

Досудебное расследование проводилось в рамках уголовного производства, начатого по части 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, как в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

Как известно, новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Напомним также как был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство у военнослужащего взятки по делу о ДТП.