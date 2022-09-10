В Германии застрелили экстремиста, напавшего на прохожих и полицию

В немецком городе Ансбах у вокзала застрелили мужчину, который ранил ножом нескольких человек и кричал «Аллах акбар».

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Spiegel.

По данным полиции, 30-летний мужчина напал на нескольких прохожих и ранил ножом по меньшей мере двух человек. Когда на место приехал патруль полиции, мужчина бросился на них. В ответ они открыли огонь, нападавший погиб на месте.

Причины нападения неизвестны. Полиция, несмотря на возгласы «Аллах акбар», пока не подтверждает исламистскую основу нападения. Правоохранители заявили, что знают нападавшего, но подробности не сообщили. В окружении погибшего продолжаются следственные действия и обыски.