В Днепре поклонница «русского мира» корректировала ракетные обстрелы и «сливала» оккупантам информацию об украинских разработках в военной сфере

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли Днепра на сотрудничестве со спецслужбами россии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Предательница передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов. Кроме того, она корректировала ракетные обстрелы по Днепру и отчитывалась врагу об известных ей позициях ВСУ в городе.

Изменницей оказалась 62-летняя местная жительница. Она пошла на сотрудничество с рф из-за своих пророссийских взглядов. Женщина ждала прихода «русского мира» на Днепропетровщину и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях. Ее контактным лицом был кадровый сотрудник ФСБ, использовавший пророссийские взгляды шпионки для ее вербовки.

Следователи СБУ сообщили вражеской приспешнице о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).