В Киеве поймали николаевца, пытавшегося обменять украденные на оккупированных территориях гривны

Полицейские разоблачили и сообщили о подозрении жителя Николаева, пытавшегося запустить в обращение поврежденные купюры, завезенные с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, житель Николаева, зная, что банкноты номиналом по 500 и 1000 гривен имеют механические повреждения – отверстия и подлежат обязательному изъятию, в одном из ТЦ Киева через терминал пополнил свои счета этими купюрами. Таким образом он зачислил на банковские карты 40 тысяч гривен.

По результатам проведения безотлагательного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли банкноты с механическими повреждениями.

Как известно, в начале активных боевых действий из-за невозможности банковскими учреждениями вывезти наличные средства из временно неподконтрольных территорий Украины, Нацбанк предоставил разрешение банкам на повреждение таких денег механическим путем и запретил финучреждениям принимать их от населения.

Это делалось для того, чтобы похищенные оккупантами или мародерами банкноты из захваченных отделений банков не попадали в наличное обращение.

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева гражданин уведомлен о подозрении по факту мошенничества (частью 3 статьи 190 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Соломенского УП ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Управления Департамента киберполиции Украины.