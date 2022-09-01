Руководители правоохранительных и госорганов Николаевщины провели совещание и обсудили координацию противодействия преступности

В Николаевской областной прокуратуре под председательством руководителя Дмитрия Казака состоялось совместное совещание руководителей правоохранительных, государственных органов и органов местного самоуправления региона о состоянии противодействия преступности в условиях военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Участие в мероприятии приняли начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, директор Территориального управления ГБР в Николаеве Александр Козленко, руководитель управления СБУ в области Дмитрий Неведров, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, руководители и представители областных управлений Нацполиции, патрульной полиции, ГСЧС, и.о. обязанности директора Николаевского НИЭКЦ МВД Украины, военный комендант обороны Николаева, начальник Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, прокуроры.

Дмитрий Казак, открывая заседание совещания, отметил, что в условиях вооруженной агрессии рф постоянного внимания требует состояние охраны общественного порядка, предупреждение, своевременное выявление и прекращение деятельности диверсионных групп врага, проявлений антиукраинской деятельности и попыток дестабилизации общества.

«Поэтому правоохранительные и государственные органы должны быстро, скоординированно и принципиально реагировать на каждое нарушение закона, потому что в условиях войны это угроза не только для нашего региона, но и национальной и экономической безопасности», - подчеркнул руководитель прокуратуры.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что важно решение вопроса о согласовании действий правоохранительных и других органов во время проведения первоочередных следственных действий, акцентировал внимание присутствующих на необходимости обеспечения надлежащего расследования уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которых на это время уже зарегистрировано более 2 тысяч.

В прокуратуре отметили, что безотлагательное и принципиальное реагирование требует противодействие организованной преступности, наркопреступности, преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, в бюджетной и земельной сферах, относительно незаконного использования гуманитарной и безвозмездной помощи, благотворительных пожертвований, уклонения от призыва на военную службу. в том числе подлог документов, дающих право на выезд за границу. Дополнительное внимание требует вопрос защиты интересов детей социально уязвимых категорий.

Подводя итог, Дмитрий Казак подчеркнул, что для достижения реальных результатов в преодолении преступности необходима максимальная сплоченность правоохранительных и государственных органов.