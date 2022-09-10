В магазине в Черкасской области мужчина угрожал людям гранатой, а затем бросил ее в полицейских

В Черкасской области в магазине мужчина угрожал односельчанам гранатами. Когда вызвали полицию, злоумышленник бросил гранату в их сторону.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Инцидент произошел 9 сентября в селе Галагановка на Чигиринщине. Местные жители сообщили, что мужчина в одном из магазинов демонстрировал гранату. Люди позвонили по телефону на 102.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Увидев стражей порядка, мужчина сразу начал угрожать бросить в них гранатой, если те приблизятся. Переговоры ежеминутно усложнялись из-за крайне неадекватного поведения правонарушителя.

Полицейские увели очевидцев на безопасное расстояние. В то время злоумышленник вытащил кольцо из гранаты и бросил ее в милицию.

Следователь, старший лейтенант полиции Игорь Давыденко среагировал мгновенно. Он повалил злоумышленника на землю. К счастью, граната не взорвалась и никто не пострадал.

47-летний житель села Галагановка был задержан в процессуальном порядке. Мужчина прошел осмотр на определение состояния алкогольного опьянения, результат которого был отрицательным.

Во время личного обыска у задержанного изъяли гранату РГД-5 и гранату Ф-1 с энтузиазмом.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания и при процессуальном руководстве местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и по ст. 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Напомним, как во Львове неадекватный мужчина бросил в полицейских две гранаты.