На Николаевщине женщина пыталась оформить угнанный в Германии Audi Q7

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10.09.2022 20:45

В Николаевской области женщина пыталась перерегистрировать Audi Q7 на другого человека, но оказалось, что автомобиль в розыске в Германии.

Об этом сообщили в сервисном центре МВД в Николаевской области.

«При проведении проверок по базе данных «Интерпол» наши специалисты установили, что именно этот автомобиль разыскивается. В этом случае Германия является инициатором розыска.

Конечно, регистрационные операции приостановили и вызвали полицию.

Составленные соответствующие документы, автомобиль и женщина направились в правоохранительное подразделение», – говорится в сообщении.

Фотофакт