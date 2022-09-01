На Николаевщине женщина пыталась оформить угнанный в Германии Audi Q7

В Николаевской области женщина пыталась перерегистрировать Audi Q7 на другого человека, но оказалось, что автомобиль в розыске в Германии.
Об этом сообщили в сервисном центре МВД в Николаевской области.
«При проведении проверок по базе данных «Интерпол» наши специалисты установили, что именно этот автомобиль разыскивается. В этом случае Германия является инициатором розыска.
Конечно, регистрационные операции приостановили и вызвали полицию.
Составленные соответствующие документы, автомобиль и женщина направились в правоохранительное подразделение», – говорится в сообщении.