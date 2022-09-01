«Мошенники и воры не могут быть волонтерами»: Зеленский прокомментировал схему с продажей авто для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко прокомментировали громкое дело о продаже авто через волонтерскую организацию. Также они подчеркнули, что подобные схемы недопустимы.

«Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами», – написал Президент в соцсети.

Министр Денис Монастырский заявил, что вклад волонтерского движения в успешность боевых действий украинской армии и поддержки гражданского населения в прифронтовых общинах сложно переоценить, но правоохранительные органы должны проверять все факты возможных махинаций.

«Эта волонтерская поддержка настолько масштабна, что отдельные дельцы под личиной благотворительности пытаются извлечь из нее собственную выгоду. А по сути – нажиться на благотворителях и военных. Но украинский закон один для всех. Следователи полиции обязаны проверять каждое обращение, касающееся гуманитарной помощи. Дело о продаже военным автомобилей, купленных на благотворительные взносы украинцев, — одно из показательных. Злоумышленники должны понять, что ни украинское общество, ни правоохранительные органы не будут толеровать такое отношение к защитникам. Ни по совести, ни по букве закона», – отметил Монастырский.

Глава Нацполиции в свою очередь сообщил, что авторитет волонтеров используют мошенники, присваивающие благотворительные взносы или распродающие гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Национальная полиция Украины зарегистрировала 404 таких случая. 79 человек уже получили подозрения в рамках этих уголовных производств.

По его словам, самая распространенная схема, используемая псевдоволонтерами, заключается именно в продаже гуманитарной помощи. Один из таких вопиющих фактов мы задокументировали недавно.

«Военный в поисках авто для боевых собратьев наткнулся на объявление благотворительного фонда. Однако, как оказалось, за автомобили нужно было заплатить – 5500 евро за два автомобиля. А вот в акте приемки-передачи воинской части о стоимости нельзя было упоминать – продавцы настаивали писать исключительно «безвозмездная гуманитарная помощь». Как установили полицейские, такую схему заработка используют двое мужчин, которые прикрываются рядом благотворительных общественных организаций. Среди них – ОО «Независимые», руководителем которой является Святослав Литинский (он является свидетелем в этом уголовном производстве). Один из фигурантов, предоставляя документы от ОО "Независимые", договаривался с благотворителями о закупке авто за рубежом для нужд военных. Когда автомобили доезжали до границы с Украиной, псевдоволонтеры растаможивали их через другие благотворительные фонды, указывая, что эти машины будут переданы в дар военным частям ВСУ», – пояснил Игорь Клименко.

Клименко отметил, что полицейские в рамках уголовного производства задокументировали эти факты и провели обыски в организациях, фондах и помещениях лиц, о которых упоминали фигуранты во время переговоров. Следователи в процессуальном порядке вызвали двух человек для вручения им сообщения о подозрении за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи.

«Эти лица понесут уголовную ответственность за свое преступление. Но хуже всего в таких историях – это тень, которую бросают злоумышленники на деятельность настоящих волонтеров. И наша задача состоит в том, чтобы разоблачить и привлечь к ответственности каждого, кто стремится использовать авторитет благотворителей для собственного обогащения. Потому что волонтерство – это о человечности, а не о заработке», – подытожил глава Нацполиции.

Отметим, что резонанс в этом деле возник после следственных действий у руководителя ОО «Независимые» Святослава Литинского, который является известным волонтером и активистом.