ГБР задержало предателя, возглавлявшего оккупационную полицию в Балаклее

В городе Купянск, который ВСУ освободили от российских оккупантов, был задержан так называемый начальник оккупационного отделения полиции в Балаклее.

Об этом сообщает ГБР.

«В рамках отработки информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами, работникам ДБР, совместно с военной контрразведкой СБУ, при содействии ГУНП в Харьковской области, удалось оперативно установить предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационной власти в Балаклее», - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты - добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка.

«После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую лнр. Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура», – резюмировали в Госбюро расследований.

Судя по информации в сети, речь идет об Олеге Калайде, который наакануне войны работал заместителем начальника Балаклейского районного отдела полиции.

На одном из сайтов по поиску работы в начале текущего года было размещено резюме, согласно которому Олег Калайда уволился из МВД в 2015 году.

После этого он с 2016 по 2019 годы работал начальником службы безопасности ООО «Курганский бройлер» в Балаклее.