В Канаде бывший осужденный убил 10 человек, а сразу после задержания умер - мотивы остаются неизвестны

В среду, 7 сентября, полиция Канады нашла и задержала 32-летнего Майлза Сандерсона, подозреваемого в массовом убийстве в провинции Саскачеван. Преступника искали несколько дней, но он вскоре умер. В полиции считают, что мотивы преступления теперь могут остаться невыясненными.

Об этом сообщает «Медуза».

Известно, что в воскресенье, 4 сентября, в резервации Джеймс-Смит и в соседней деревне Уэлдон были убиты 10 человек и 18 были ранены. По данным СМИ, вооруженные ножами преступники врывались в дома, в которых большинство людей еще спали. Всего полиция сообщила о 13 местах преступления.

Первые звонки о нападениях поступили в полицию в 5:40 утра, спустя несколько часов власти назвали имена подозреваемых — братьев 32-летнего Майлза и 31-летнего Дэмиена Сандерсонов, жителей Джеймс-Смита. Им сообщили и подозрении, однако позже в полиции сказали что, возможно, Майлз нес главную ответственность за преступления.

Полиция начала розыск подозреваемых, а жителей соседних районов призвали быть осторожными и не выходить на улицу.

Задержание Майлза Сандерсона На следующий день после убийства, 5 сентября, Дэмиена Сандерсона нашли мертвым на территории резервации — он лежал в траве около одного из домов с ранами на теле, которые, по предварительным данным, он не мог нанести себе сам. В полиции допустили, что к его смерти может быть причастен брат что Майлз Сандерсон который был задержан спустя два дня.

За объявлением о задержании Майлза Сандерсона последовало новое — о его смерти. Официального заключения о причинах пока нет, однако подогревают, что это могло произойти в результате ран и передозировки. Полиция, которая проводила задержание, попросила провести независимое расследование обстоятельств случившегося.

В полиции отметили, что после смерти Сандерсона мотивы преступления могут так и остаться неизвестными. При этом, по мнению следствия, некоторые из жертв, вероятно, были выбраны преступниками намеренно.

Из слов родственников погибших следует, что многие погибшие были связаны родственными узами друг с другом, а некоторые — и с предполагаемым преступником.

«Они были нашими родственниками, друзьями. По большей части мы все здесь родственники, так что это очень тяжело», - сказал житель провинции.

Двое жертв нападения — супруги Эрл и Джойс Бернс. Они были родителями жены Майлза Сандерсона, подозреваемого в совершении убийств. Отмечается, что это не первое нападения Майлза на пару. После нового нападения Джойс Бернс осталась жива, но 66-летний Эрл умер.

Также жертвами стали:

- Глория Бернс, 61 год. Состояла в местной команде реагирования на экстренные вызовы и в день бийства была ее смена.

- Бонни Бернс, 48 лет. Один из ее четырех сыновей, Грегори, и еще одна женщина, пытавшаяся прийти им на помощь, были найдены мертвыми снаружи. Другой ее сын был ранен в шею.

- Уэсли Паттерсон, 78 лет. Самая пожилая жертва нападения жил в соседней деревне со взрослым внуком, который в момент нападения спрятался в подвале.

My only prayers go out to the victims, families and loved ones of James Smith Cree Nation. pic.twitter.com/91Se4SsLBF — Michael E. Peters (@animikiibineshi) September 9, 2022

Известно, что Майлза Сандерсона много раз судили за насилие, а в феврале 2022 его освободили по условно-досрочному освобождению (УДО). В общей сложности, 32-летний Майлз Сандерсон привлекался к ответственности 59 раз, в том числе за нападения и грабеж, а также за нарушения судебных предписаний.

Комиссия по УДО рассмотрела дело Сандерсона и заключила, что он «не будет представлять чрезмерного риска для общества» и что «его освобождение поспособствует общественной безопасности», так как упростит его реинтеграцию в общество «в качестве законопослушного гражданина». Инспектор по УДО, работавший с Сандерсоном, выступил против его выхода на свободу. Через четыре месяца Сандерсон перестал отмечаться у инспектора и начал официально считаться «незаконно находящимся на свободе».

Власти Канады заявили, что проверят обстоятельства освобождения Сандерсона и оценят, нужно ли скорректировать процедуру условно-досрочного освобождения.

Спустя несколько часов после убийства, начали поступать сообщения о том, Сандерсон мог совершить нападение под влиянием алкоголя и наркотиков.

Напомним, что ранее в США произошло резонансное убийство афроамериканца – полицейские расстреляли его 60 выстрелами.