«Рейдерам зелене світло?»: Історія про те, як у миколаївського бізнесмена вкрали підприємство, а поліція і суд цього не побачили

Гарантоване Конституцією право приватної власності в Україні доволі часто порушується. А навіть якщо здається, що договір продажу або оренди майна з юридичної точки зору складений правильно, це не означає, що одна із сторін його не порушить. Як і не означає те, що органи влади, які покликані це право захищати, стануть на сторону закону.

Даний матеріал – яскравий приклад того, як недобросовісний покупець може переписати на себе підприємство, не маючи при цьому жодних законних на те підстав. А поліція і суд будуть просто «розводити руками» і робити вигляд, що все так і має бути.

Ми поспілкувалися з Миколою Устяновським, власником олієпереробного заводу, розташованого у Новій Одесі. Його історія вкотре підтвердила, що навіть війна не зупиняє недобросовісних бізнесменів, які, ймовірно, заручившись підтримкою силовиків, роблять те, що їм забажається.

Микола Устяновський наприкінці 2016 року створив олієпереробне підприємство (ТОВ «РЕНТ УМБ») у Новій Одесі по вулиці Сеславинського, 30. Протягом наступних двох років підприємство розвивалося та розширялося. Коли компанія стала прибутковою, нею зацікавився підприємець Павло Чумак, який створив подібний завод у Березанці.

Чумак сам був ініціатором придбання заводу і сам назвав ціну в 10 мільйонів доларів, яка влаштовувала Устяновського. Але відразу таку суму Чумак сплатити не міг, тому було домовлено, що сума буде виплачена до 10 січня 2024 року.

– Я фактично погодився на всі пропозиції Павла Чумака стосовно цієї угоди. Він запропонував на час сплати всієї суми передати йому в оренду майновий комплекс заводу. Покупцем виступала компанія, яка зареєстрована на Кіпрі, «Маліеро Лімітед», а орендарем – підконтрольна йому «Екстракт Ойл», – розказує Микола Устяновський.

24 лютого 2021 року між «Маліеро Лімітед»та Миколою Устяновським було укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі «РЕНТ УМБ», згідно з яким «Маліеро Лімітед» отримувала корпоративні права «РЕНТ УМБ» лише після повної сплати суми договору у розмірі 10 мільйонів доларів США. Оплату було передбачено здійснювати щомісячно частинами відповідно до графіку. З метою забезпечення прав покупця – Компанії «Маліеро Лімітед» – сторони погодили передати в іпотеку об’єкт нерухомості, який належить «РЕНТ УМБ» – олієпереробне підприємство потужністю 600 т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) загальною площею12383,4 кв.м, а також земельна ділянка площею 3,7276 га.

– Це також була пропозиція Чумака. Мовляв так він хотів захистити себе. Враховуючи, що це звичайна юридична норма, до якої доволі часто звертаються під час продажу майна у розстрочку, я погодився, і ми підписали з його компанією «Маліеро Лімітед» договір іпотеки. Відповідно до цього договору я зобов’язався передати корпоративні права компанії Чумака після того, як отримаю 100% від суми угоди. Або поверну сплачені мені кошти, якщо не буду виконувати певні пункти цього договору. Однак, враховуючи, що я твердо вирішив продавати підприємство, я погодився на такі умови.

Протягом року компанія Чумака виплачувала Устяновському кошти відповідно до графіку виплат. До перших ракетних ударів по Україні. У лютому компанія «Маліеро Лімітед» фактично припинила виконання взятих на себе фінансових зобов’язань.

– Вже тоді я мав повне право розірвати договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів, які мені були виплачені. Але я пішов назустріч Чумаку, враховуючи той факт, що до цього всі платежі проходили вчасно, а також те, що в країні розпочалася фактично повномасштабна війна. Але час минав, підприємство продовжувало працювати, а я коштів не отримував. Павло Чумак все рідше відповідав на мої телефонні дзвінки. А на початку липня мені стало відомо, що «Маліеро Лімітед», не будучи власником майна та не маючи жодних на те правових підстав, уклало договір оренди, за яким свавільно та незаконно передало належне моїй компанії «РЕНТ УМБ» майно в оренду іншій компанії Чумака «Екстракт Ойл». Тобто, Чумак передав собі в оренду майно, яке належить мені і є предметом іпотеки, – розказує Устяновський.

Скоро стало відомо, чого добивається Чумак. Його юристи сказали, що для вирішення даного спору потрібно знизити вартість заводу до 7 мільйонів доларів та збільшити термін розстрочення платежу, або повернути 3,7 мільйонів, які вже були сплачені. Але тут є один момент, на який потрібно звернути увагу. Коли Чумак вийшов з пропозицією придбати завод, Устяновський вів переговори з іншим потенційним покупцем, з яким уже були певні домовленості. Тоді сторони вирішили це питання і першому покупцеві було компенсовано 1,5 мільйони доларів, які за пропозицією того ж Чумака увійшли до загальної вартості заводу. Тобто, у сумі в 3,7 мільйони доларів 1,5 мільйони – це ті кошти, які Устяновський фактично не отримував. І Чумак про це знав, тому що був безпосереднім учасником переговорів та передачі коштів.

– Під час однієї з розмов ще на початку укладення договору про купівлю заводу Чумак мені вихвалявся, що в нього, мовляв, все «схвачено» і серед силовиків, і серед суддів. Я тоді не придав цьому особливої уваги, вважаючи це звичайним вихвалянням. Але зараз мені здається, що якщо в нього навіть не все «схвачено», то чомусь в ситуації, коли мої права грубо порушуються, вони явно на його стороні, – додає власник «РЕНТ УМБ».

7 липня компанія «Маліеро Лімітед» уклала договір про надання охоронних послуг з ТОВ «Охоронне Агенство Адмірал». 12 липня представники цієї компанії не допустили представника Устяновського на територію заводу, щоб той міг перевірити наявність належного «РЕНТ УМБ» майна. Адже була інформація, що з заводу вивезли у невідомому напрямку дві газові горілки вартістю близько 2 мільйонів гривень.

За фактом перешкоджання доступу на територію заводу, а також фактом крадіжки обладнання на місце було викликано поліцію.

– І хоча співробітники поліції відповідно до Закону України «Про національну поліцію» були зобов’язані припинити незаконні дії і представників «Малієро Лімітед» та «Екстракт Ойл», які фактично захопили належне моїй компанії майно, і представників охоронної фірми, які блокували доступ на підприємство. Але тут ключові слова «були зобов’язані». Вони навіть не відкрили кримінального провадження за фактом викрадення обладнання, хоча сам слідчий під час огляду території в цьому впевнився. А все чому? Все тому, що поліцейські отримали вказівку від свого обласного керівництва всіляко сприяти Чумаку. Я це не придумав. Про це фактично заявив один з представників «Маліеро Лімітед», який вихвалявся, що керівник ГУНП у Миколаївській області Шайхет Сергій діє в інтересах «Маліеро Лімітед», «Екстракт Ойл» та їхнього реального бенефіціара, а саме Павла Чумака і його компаньйонів по бізнесу, які є дуже впливовими людьми, – ділиться Микола Устяновський.

Більш того, за його словами, той же представник Чумака заявляв, що і Господарський суд Миколаївської області отримав вказівку від високопосадовців судової адміністрації будь-яким чином перешкоджати розгляду позовів та заяв від «РЕНТ УМБ» та Устяновського.

– Незважаючи на всі ці заяви щодо лояльності органів влади до Чумака, на погрози щодо переоформлення належного мені майна на третіх юросіб, що фактично лишило б мене можливості повернути це майно, попри акцентування уваги на тому, що Господарський суд Миколаївської області не буде задовольняти заяви «РЕНТ УМБ» про накладення арешту на предмет іпотеки, я вирішив не піддаватися на тиск з боку Чумака і відстоювати належне мені майно в законному порядку, – розповідає власник підприємства.

Враховуючи, що «Малієро Лімітед» більш ніж 6 місяців не здійснювала оплати і борг сягнув 800 тисяч доларів США, Устяновський на підставі умов договору 13 липня направив на адресу «Малієро Лімітед» письмове повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав. Договір вважається розірваним з дати отримання такого повідомлення, а у разі, якщо воно не було отримано – з дати закінчення терміну зберігання поштового відправлення. Термін зберігання двох поштових відправлень з повідомленнями про розірвання договору закінчився 29 липня і поштові відправлення повернулися Устяновському. Фактично, договір купівлі-продажу корпоративних прав «РЕНТ УМБ» було розірвано 29 липня. Припинення ж дії договору є підставою для припинення договору іпотеки, про що прямо зазначено у договорі іпотеки.

– Враховуючи бездіяльність місцевої поліції, 9 серпня ми звернулися за захистом своїх прав до Господарського суду Миколаївської області з відповідними позовами про визнання Основного договору, іпотечного договору та договору застави корпоративних прав припиненими. Одночасно нами також була подана заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони вчинення реєстраційних дій на предмет іпотеки. 11 серпня суддя Наталя Семенчук відмовила у задоволенні нашої заяви про забезпечення позову. Свою відмову вона мотивувала тим, що фактичне захоплення предмету іпотеки відповідачами не переконує суд у тому, що «Маліеро Лімітед» може незаконно переоформити право власності на предмет іпотеки. Суд вважав це необґрунтованими підозрами з боку заявників. А вже 12 серпня «Маліеро Лімітед» на підставі підроблених документів про начебто-то мою заборгованість перед цією компанією, незаконно через Київського нотаріуса Дениса Щелкова переоформляє предмет іпотеки. Цікаво було б послухати, що на це сказала суддя Семенчук? – каже Устяновський.

Власник «РЕНТ УМБ» також розказав, про які самі підроблені документи йде мова. За його словами, «Маліеро Лімітед» та її представники підробили поштові повідомлення про вручення Устяновському поштових відправлень, якими обґрунтовували те, що вони ніби то зверталися до нього з письмовою вимогою про усунення порушення іпотечного договору в частині виконання обов’язку щодо страхування предмету іпотеки, а Устяновський ніби то протягом 30 календарних днів з дати отримання такої вимоги порушення не усунув. Але навіть листоноші, які начебто мали доставити Устяновському ці повідомлення, вперше про них чули.

– Також представниками «Маліеро Лімітед» складено документ від імені іпотекодержателя – довідку про мою заборгованість перед «Маліеро Лімітед», до якої внесли недостовірні дані. Насправді компанія була винна мені, а не я їй. На основі цих «липових» документів нотаріус Щелков і переоформив підприємство на компанію Чумака. Тобто, до злочинного угрупування додався ще й нотаріус, який взагалі не мав права вчиняти реєстраційні дії з майном, яке не розташовано на його нотаріальному окрузі. До речі, жоден із миколаївських нотаріусів не погодився на такі дії. Якщо все це підсумувати одним реченням, то Чумак за допомогою своїх представників підробив документи, на основі яких незаконно у чорного нотаріуса вкрав належне мені підприємство. Фактично, це рейдерство. Але, нажаль, поліція закрила на це очі. І з цього приводу я звернувся до прокуратури з заявою про злочин, вчинений співробітниками поліції, – додає Микола Устяновський.

Що цікаво, історія з Господарським судом мала своє продовження. Наступну заяву Устяновського про забезпечення позову розглядала голова суду Марина Мавродієва. В цій заяві було акцентовано увагу на тому, що в результаті недбалості судді Семенчук відбулося незаконне переоформлення права власності на предмет іпотеки.

– Але Мавродієва вирішила не розглядати питання забезпечення позову, а взагалі повернути позовну заяву з цікавим формулювання – для роз’єднання позовних вимог, оскільки їх спільний розгляд, на думку суду, недоцільний. Дивує, що це рішення Мавродієва прийняла 22серпня - через 13 днів з дати подання мною позовної заяви, тобто з порушенням встановленого ст. 176 ГПК України 5-денного строку. Складається враження, що таке затягування з відкриттям провадження у справі було не випадковим. І тут виникає питання: Якщо закон порушує голова суду, то що вже казати за «звичайних» суддів? Я не буду вдаватися в подробиці прийнятого головою суду рішення, але скажу, що я категорично не був з ним згодний. Скоріше за все, вона просто не могла повторно відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, так як не було підстав. Адже незаконне переоформлення права власності на предмет іпотеки вже відбулося і те, що суд називав необґрунтованими підозрами, настало, – додає власник «РЕНТ УМБ».

За його словами, вже не було сенсу витрачати час на апеляційну скаргу на рішення, прийняте Мавродієвою, тому 29 серпня до Господарського суду подано нову позовну заяву про визнання іпотеки припиненою. Також було подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на предмет іпотеки та заборону вчинення реєстраційних дій щодо нього, щоб не було здійснено подальших незаконних дій з перепродажу предмету іпотеки або його поділу.

– Дива не сталося. Суддя Віктор Ржепецький відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки, на його думку, спосіб забезпечення позову не пов'язаний з предметом позову. Тобто ми просимо визнати іпотеку припиненою, а це, на думку суду, значить, що ми не можемо просити накласти арешт на майно, яке є предметом іпотеки. Я, звісно, не можу оцінювати дане рішення не предмет його законності та обґрунтованості - це прерогатива вищестоящих судів. Але як можна не накласти арешт на предмет іпотеки, якщо мова йде про визнання цієї іпотеки припиненою і відповідач після дати припинення іпотеки вже незаконно здійснив переоформлення права власності на цей предмет іпотеки та продовжує подальше його переоформлення з метою унеможливлення захисту моїх прав як законного власника цього ж предмету іпотеки? А навіщо тоді взагалі законом передбачено забезпечення позову? Як тоді у законний спосіб можливо завадити викраденню майна на підставі підроблених документів? Я маю судитися та разом з суддею просто спостерігати за подальшими переоформленням належного мені майна? Це при тому, що суд не дуже поспішає з розглядом справи - підготовче засідання призначене аж на 5 жовтня. На щастя, цього року.

Від такого лише підсилюється неприємне враження, ніби суд дає можливість представникам «Маліеро Лімітед» закінчити всі злочинні дії щодо перепродажу належного мені майна.