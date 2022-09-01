Экс-полицейский передавал спецслужбам рф персональные данные сотрудников СБУ - ему грозит пожизненное заключение

Бывшему сотруднику МВД Украины сообщили о подозрении в государственной измене (части 2 стать 111 Уголовного Кодекса Украины), который с марта по август 2022 года экс-полицейский собирал персональные данные сотрудников СБУ для представителей спецслужб рф.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Известно, сотрудников СБУ планировали привлечь в информаторскую сеть вражеской спецслужбы на территории Украины.

Подозреваемый передавал фамилии, даты рождения, места регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, данные о семьях, фотографии, места служб, должности и линии работы. Также он собирал характеризующие данные бывших и действующих работников СБУ.

По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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