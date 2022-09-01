Экс-бухгалтер из Первомайского горсовета незаконно насчитала себе ₴1,3 миллиона зарплаты

В Первомайске следователи полиции сообщили о подозрении 48-летней экс-чиновнице управления горсовета за незаконное завладение бюджетными средствами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Бывшая главный бухгалтер на основании заведомо ложных официальных документов завладела 1,3 миллионами гривен из бюджета города.

«В июне этого года экс-бухгалтер одного из управлений, злоупотребляя своим служебным положением, на основании заведомо поддельных официальных документов, умышленно завысила начисление заработной платы и безосновательно перечислила бюджетные средства в размере более 1 миллиона 302 тысяч гривен на свой банковский счет. Похищенными средствами экс-чиновница распорядилась по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.