В Белой Церкви задержали чеченского киллера, три года назад убившего грузинского бизнесмена

В Белой Церкви задержан член группы киллеров, подозреваемый в причастности к убийству грузинского бизнесмена Николоза Давиташвили.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Задержанный – 39-летний уроженец Чеченской республики, гражданин россии. Долгое время злоумышленник находился в международном розыске.

Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце.

«Хладнокровное убийство было совершено из корыстных мотивов и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею», - отметил Небитов.

Давиташвили был президентом грузинской компании «Фабрика алкогольных напитков» (ABF). В 2019 году прокуратура сообщала о задержании пособников киллеров, которые за материальное вознаграждение спрятали тело грузинского бизнесмена, а также уничтожили вещественные доказательства.