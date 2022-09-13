СБУ задержала коллаборантку, которая пряталась на оккупированных территориях Харьковщины

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая с мая активно сотрудничала с россиянами.

Об этом сообщает СБУ.

В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт Шевченково.

Уже в июле 2022 года пособницы оккупантов заочно было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Тогда же ее объявили в розыск.

После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на оккупированной Херсонщине объявили о подозрении коллаборанту, который интегрирует местные банки в банковскую систему рф.