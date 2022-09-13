Во Франции из-за украинской музыки россиянин избил двух украинок

Во Франции избили двух украинок. Женщины утверждают, что нападающим был россиянин, а причиной нападения – украинская музыка.

Об инциденте первым сообщил вице-президент Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк, сообщает BBC.

После этого дело по избиению украинок на особый контроль взяло посольство Украины во Франции.

Как сообщил BBC News Украина представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, «дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения и поддерживают связь с потерпевшими».

По его словам, им предоставили необходимую медицинскую помощь.

– Нападающие должны быть наказаны, – настаивают в МИД.

BBC News Украина также пообщалась с одной из пострадавших, которую зовут Алина. Другая жертва нападения – ее мать. Алина рассказала свою версию обстоятельств нападения. Алина вместе с мамой в начале апреля уехала из Изюма Харьковской области. Город оккупировали россияне месяц спустя после полномасштабного вторжения в Украину.

Во французский поселок Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном побережье близ Ниццы переехали недавно. Алина рассказывает, что поселок тихий и спокойный, но на улицах слышно много русского языка с характерным московским акцентом.

В воскресенье около 22:00 женщины прогуливались по селу, разговаривали и слушали на телефоне украинскую песню, которую прислал знакомый.

- Нам навстречу шли четыре человека: два человека, один качок, другой худой и высокий, а сзади женщина с ребенком. Мы миновали друг друга и свернули на боковую дорогу, - вспоминает Алина.

Женщина говорит, что мужчины общались по-русски, а когда миновали женщин, один из прохожих воскликнул им вдогонку по-русски: «Я из Киева».

– Мы ничего не ответили, – вспоминает Алина. – А когда свернули на боковую улицу, нас догнал качок. От первого удара я лежала на асфальте. Всего было два удара.

– Маму ударил трижды. У нее сломан нос. У нас обоих сотрясение мозга, – рассказывает женщина.

Женщины вызвали скорую и полицию. Их показания записали и оказали медицинскую помощь. На следующий день Алина поехала в полицию и написала заявление о нападении и избиении. Украинки в удовлетворительном состоянии, места удара болят и отекают, кружится голова. Алина надеется, что нападающие будут наказаны.