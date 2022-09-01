СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть в Донецкой и Кировоградской областях

В результате следственно-оперативных действий в Донецкой и Кировоградской областях нейтрализована российская агентурная сеть. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в направлении прифронтовых районов востока Украины.

Об этом сообщает СБУ.

У задержанных обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с представителями спецслужб россии. Так, в Донецкой области вражеские агенты разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки.

«Прежде всего, их интересовали данные о количестве личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Собранные сведения злоумышленники передавали оккупантам через анонимные Телеграмм-каналы, указывая точные геолокации на электронных картах с текстовым описанием объектов», - говорится в сообщении.

По данным следствия, приспешниками врага являются двое местных жителей, завербованных агрессорами после начала полномасштабного вторжения для разведывательно-подрывной деятельности на востоке страны.

Еще один агент рф задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты о маршрутах перемещения украинских войск через территорию региона. Эти сведения он переправлял через мессенджеры своим родственникам в рф, контактировавшим со спецслужбами страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили всем трем задержанным о подозрении. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению российской агентуры проводили сотрудники Службы безопасности Донецкой и Луганской областей, подразделения СБУ Кировоградщины при процессуальном руководстве Донецкой и Кировоградской областных прокуратур.

Напомним, бывшему сотруднику МВД Украины сообщили о подозрении в государственной измене (части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины), с марта по август 2022 года экс-полицейский собирал персональные данные с работников СБУ для представителей спецслужб россии.