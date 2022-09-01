В рф отрицают, что российских учителей задержали на освобожденных территориях Украины, но дело возбудили

Министерство просвещения россии отрицают, что украинские военные задержали на освобожденных территориях Украины российских учителей.

Об этом сообщают росСМИ.

«Все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные ЛДНР. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», - говорится в ответе ведомства.

Минпросвещения утверждает, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ, в которых преподают исключительно местные педагоги.

Однако версия минпросвещения расходится с действиями следственного комитета (СК). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей. В заявлении ведомства говорится, что они преподавали на территории Харьковской области по российским учебным программам.

Как известно, о задержании учителей сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, их будут судить по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматриваем наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.