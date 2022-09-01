Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и Юга Украины

Так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии.

Об этом сообщает ГУР.

Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

В то же время оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Напомним, как главнокомандующий ВСУ рассказал сценарий деоккупации Крыма – но его не считают главной целью.