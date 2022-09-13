Одесские «коммунальщики» в Николаеве помогли забить окна в поликлинике и гимназии, пострадавших от обстрела оккупантов

Сотрудники коммунальных служб Одессы за один день забили окна в одной из поликлиник Николаева, которая была повреждена в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Спасибо мэрии Одессы и лично городскому голове Геннадию Труханову, который откликнулся на мое обращение и отправил в Николаев ремонтную бригаду вместе с техникой. Одесские коммунальщики будут работать у нас столько, сколько потребуется», - ответил Сенкевич.

Мер Николаева назвал это существенной помощью городу, «ведь сегодня все наши бригады работают над тем, чтобы поскорее закрыть выбитые окна в жилых домах и отремонтировать кровли перед наступлением холодов и стартом отопительного сезона».

Отмечается, что все необходимые материалы закупаются на средства городского бюджета а также с помощью благотворителей.

На сегодняшний день, в результате агрессии рф в Николаеве повреждено около 600 многоэтажек.

«119 адресов мы уже отработали (это около 800 окон). Также от обстрелов страдают и наши больницы, школы, учреждения культуры и спортивные объекты. Их мы тоже оперативно отрабатываем и готовим к отопительному сезону», - добавил городской голова.

Одесские «коммунальщики» также оперативно закрыли поврежденные окна ОСБ плитами в одной из гимназий Николаева, которая была повреждена в тот же день, что и поликлиника.