В Николаеве суд отобрал у предпринимателя часть сквера, которую тот незаконно занял

Хозяйственный суд Николаевской области по иску окружной прокуратуры города Николаева вернул территориальной общине города земельный участок площадью почти 1500 кв м стоимостью 500 тысяч гривен, расположенный в сквере «Зеленый» по улице Космонавтов в городе Николаеве.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

Прокуратурой установлено, что предприниматель самовольно занял часть территории указанного сквера под размещение коммерческих объектов – летней площадки и беседок, которые использовались для незаконного осуществления предпринимательской деятельности.

«По этим основаниям прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд, который подтвердил правомерность и обоснованность требований прокурора и обязал вернуть общине земельный участок рекреационного назначения», - говорится в сообщении.

Сейчас все незаконно размещенные сооружения демонтированы, а плитка - убрана.

Напомним, проратура через суд требует вернуть земли Нацпарка «Бугский гард» на ₴180 миллионов, которые отдал сельсовет по сомнительному решению.