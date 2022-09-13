СБУ собрала доказательства на экс-регионалов, насаждавших оккупационный режим в Луганской области

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 3 коллаборантов. Злоумышленники сформировали ядро ​​оккупационной администрации на временно оккупированной территории Старобельского района Луганщины.

Об этом сообщает СБУ.

В частности, речь идет о так называемых исполняющих обязанности председателя и заместителя председателя, а также «советника главы администрации Старобельского района лнр».

Бывшие члены «партии регионов» к 2014 году уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.

После полномасштабного вторжения России функционеры ожидали захвата района. Они восприняли это как возможность реванша и по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом.

Возглавив оккупационную администрацию, эксрегионалы приступили к активной «командной» работе, которая среди прочего включает:

- пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю «красных дат» календаря россии;

- митинги в поддержку российского вторжения;

-совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.

Информацию об этих мерах как доказательство сотрудничества украинцев с «новой властью» активно подхватывают и разгоняют подконтрольные агрессору медиа и интернет-ресурсы, которые создают антиукраинский пропагандистский контент. Чиновники охотно раздают интервью росСМИ, в которых повторяют известные российские нарративы о:

- «освобождение» местных жителей «армией лнр» от «страданий», которые им причиняла Украина;

- «возрождение русской культуры» на Старобельщине;

- необходимость поддержки «народной милиции лнр», как гаранта этих «преобразований».

Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- по части 3 статьи 28 и части 6 статьи 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);

- по части 5 статьи 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

Коллаборанты объявлены в розыск.

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть в Донецкой и Кировоградской областях.