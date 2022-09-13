Выдал запах духов: Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно хотели попасть в Молдову

Украинские пограничники поймали двух мужчин, пытавшихся сбежать в Молдову. Их задержали благодаря украинскому военнослужащему, который почувствовав запах стойких духов от веяния ветра.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

«Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска «Железнодорожное», задержали пограничники Измаильского отряда. Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра», - говорится в сообщении.

Задержанные мужчины, призывного возраста, объяснили, что в соседней стране живет их родня, а законным способом попасть к ним невозможно.

По данному факту на всех правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Решение по делам примет Болградский суд.