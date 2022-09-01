В Запорожье контрразведка СБУ задержала агентку российских спецслужб с позывным «007»

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента в Запорожье. Женщина прибыла в город под «легендой» волонтера, а на самом деле выполняла задачи россии по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами россии еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского «куратора» она получила позывной «007» и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории она через свои личные связи собирала данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего выявления.

«Следующая враждебная задача агентки была налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье. Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу», - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть в Донецкой и Кировоградской областях.