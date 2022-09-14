В Крыму оккупанты наказали штрафами и арестами местных жителей за песню «Червона калина» на свадьбе

Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни.

Об этом сообщают росСМИ.

Суд назначил им наказание в виде штрафов в 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста.

Владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана — в 50 тысяч рублей.

Сам ресторан закрыли на время проведения проверки.

Напомним, 10 сентября в Telegram распространялось видео, как в бахчисарайском ресторане «Арпат» гости свадьбы весело танцевали и подпевали под песню «Червона калина». Примечательно, что так называемый «вице-премьер правительства Крыма» Михаил Назаров заявил, что в ресторане звучал «гимн запрещенной в России террористической организации «Азов».

12 сентября так называемый «глава» оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригрозил крымчанам уголовной ответственностью за «националистические лозунги и песни» украинцев на публике.

13 сентября появилось видео, на котором диджей извиняется за песню.

Стоит отметить, что народная песня «Червона калина» стала символом стойкости Украины, ее во время войны перепели многие известные певцы как в Украине, так и за рубежом. Особенно популярной она стала после того, как ее перепел акапелло Андрей Хлывнюк.