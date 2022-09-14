Центральный суд Николаева арестовал с залогом в ₴740 тысяч одессита, способствовавшего незаконному выезду мужчины за границу

Следователь судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко арестовал сроком на два месяца с правом на внесение залога в сумме 744 тысяч гривен жителя Одесской области, подозреваемого в организации незаконной переправки лица через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, мужчина по предварительному сговору с другими лицами сообщил местному жителю, что за денежное вознаграждение в сумме 4 тысячи долларов США, сможет изготовить и предоставить необходимые документы для выезда последнего за границу.

После получения части средств на сумму 500 долларов США, через несколько дней, подозреваемый встретился с вышеуказанным лицом, передал ему соответствующие документы, предоставил рекомендации по времени пересечения границы и пунктов пропуска, где необходимо его осуществить и получил от последнего 3 500 долларов США.

После этого подозреваемый был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

В судебном заседании защитник и подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, однако с учетом признания последним своей вины и желанием сотрудничать со следствием, просили применить меру пресечения с определением альтернативного залога в размере 250 тысяч гривен.

По результатам разбирательства, судья Дмитрий Тишко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 744 300 грн.

Напомним, как на Буковине отдали под суд жительницу Николаевщины, пытавшуюся переправить мужчину за границу в бейби-боксе.