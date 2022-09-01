В Харьковской области задержали коллаборанта, который помогал оккупантам грабить своих односельчан

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала коллаборанта, помогавшего врагу грабить своих односельчан.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.
В частности, злоумышленник:
- давал вражеским солдатам продукты;
- обеспечивал оккупантов жильем;
- приводил рашистов на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей;
- помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.
Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье.
Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время оперативной отработки деоккупированных территорий.
В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Запорожье контрразведка СБУ задержала агентку российских спецслужб с позывным «007» .