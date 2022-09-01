В Харьковской области задержали коллаборанта, который помогал оккупантам грабить своих односельчан

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала коллаборанта, помогавшего врагу грабить своих односельчан.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

В частности, злоумышленник:

- давал вражеским солдатам продукты; - обеспечивал оккупантов жильем; - приводил рашистов на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей; - помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье.

Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время оперативной отработки деоккупированных территорий.

В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Запорожье контрразведка СБУ задержала агентку российских спецслужб с позывным «007» .