В Харьковской области задержали коллаборанта, который помогал оккупантам грабить своих односельчан

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14.09.2022 14:32

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала коллаборанта, помогавшего врагу грабить своих односельчан.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

В частности, злоумышленник:

- давал вражеским солдатам продукты;

- обеспечивал оккупантов жильем;

- приводил рашистов на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей;

- помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье.

Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время оперативной отработки деоккупированных территорий.

В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Запорожье контрразведка СБУ задержала агентку российских спецслужб с позывным «007» .

Фотофакт