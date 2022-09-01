Суд арестовал николаевца за кражу – за подобные преступления его судили уже восемь раз

Судья Центрального районного суда города Николаева Дмитрий Тишко арестовал на два месяца с правом на внесение залога в сумме 74 тысячи гривен 37-летнему мужчине, подозреваемого в совершении очередной кражи.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда.

Подозреваемый, начиная с 2005 года, восемь раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, совершенные в разных районах города Николаева. В последний раз, в декабре прошлого года.

«В соответствии с материалами ходатайства об избрании меры пресечения, подозреваемый, в дневное время суток, проник через незакрытое окно в один из частных домов по улице Маяковского в городе Николаеве и совершил кражу, в частности, малярного валика, электрической ловушки для мух, нескольких розеток, секатора и некоторых других бытовых вещей. Своими действиями, он нанес потерпевшему ущерб на сумму более 4 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В судебном заседании, подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на необоснованность подозрения.

Заслушав мнения и исследовав материалы ходатайства, в частности заявление от подозреваемого о добровольной выдаче украденного имущества, суд пришел к выводу об обоснованности подозрения и, с учетом имеющихся рисков, следователь судья Дмитрий Тишко постановил избрать относительно подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей в размере 74 430 гривен.

Напомним, ранее жителя Николаевщины приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу в военное время.