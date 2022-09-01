Экс-председатель правления и охрана «Укрэксимбанка» отделались штрафами за нападение на журналистов

Голосеевский районный суд Киева признал виновным бывшего председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в препятствовании журналистской деятельности и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,4 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Двое других сотрудников банка – руководитель департамента банковской безопасности и начальник управления внутренней безопасности, гражданской защиты и охраны банка признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа 1,7 тысячи гривен.

Что касается четвертого обвиняемого – директора информационной политики банка, то, как пояснили в горпрокуратуре, производство по нему приостановлено в связи с прохождением им военной службы.

Как известно, в 2021 году на журналистов программы "Схемы" напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером, прямо в его кабинете. Сообщалось, что охрана главы «Укрэксимбанка» напала на журналистов из-за вопроса проблемного кредита в $60 миллионов. Специалистам удалось восстановить записи с камер, которые приказал удалить глава Укрэксимбанка во время нападения на съемочную группу программы. Позже Мецгеру вручили новое подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы «Схемы» – за незаконное лишение свободы .