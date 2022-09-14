СБУ назвала имена коллаборантов, вступивших в оккупационную «полицию» в Херсонской области

Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. В результате оперативной работы установлены лица еще шести вражеских приспешников, вступивших в созданное оккупантами «главное управление МВД по Херсонской области».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Псевдообразование выполняет задачи кремля по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных районов. Преступные действия происходят из-за массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и истязания людей.

По материалам СБУ сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности таким «чиновникам» оккупационного органа:

– Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

– Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;

– Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

– Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

– Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

– Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Сотрудники Службы безопасности собрали все учредительные данные каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

«Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого из них к ответственности за преступления против Украины. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ собрала доказательства экс-регионалов, которые насаждали оккупационный режим в Луганской области .