На Днепропетровщине разоблачили двух коллаборантов, которые поддерживали оккупацию Украины и путина

В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов, которые поддерживали оккупацию Украины.

Об этом в Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

«Разоблачили жительницу Кривого Рога и жителя Павлограда, которые с начала полномасштабного вторжения рф через собственные аккаунты в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины», - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина в своих заметках поддерживал войну против Украины и называл ее «борьбой с нацизмом». Женщина, со своей стороны, выступала с поддержкой главы кремля владимира путина.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которую коллаборанты использовали в противоправной деятельности.

«При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Павлоградской окружной прокуратуры обоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», - добавляет пресс-служба.

Напомним, в Харьковской области задержали коллаборанта, который помогал оккупантам грабить своих односельчан.