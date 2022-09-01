В Первомайском районе правоохранители изъяли гигантские кусты конопли и готовый каннабис

Обустроена теплица с капельным поливом, где выращивали психотропные растения, готовый каннабис и самодельное устройство для употребления наркозелья – все это нашли правоохранители на территории домовладений у двух жителей Первомайщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В начале сентября участковые Первомайского районного отдела полиции и оперуполномоченные отделения полиции №3 получили информацию о том, что двое мужчин - жителей города Первомайск и пгт Врадиевка незаконно выращивают наркорастения по месту жительства.

Дознаватели совместно с оперуполномоченными и участковыми под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры провели санкционированные обыски домовладений.

Во время обыска у 59-летнего жителя города полицейские обнаружили и изъяли 49 гигантских растений конопли высотой почти три метра, которые он выращивал в теплице, оборудованной капельным поливом.

На приусадебном участке 43-летнего жителя района правоохранители изъяли 146 растений конопли, каннабиса и самодельного устройства для употребления наркотических веществ.

По словам мужчин, наркозелье они выращивали и хранили для собственных нужд.

В настоящее время по обоим фактам дознаватели проводят досудебное расследование уголовных производств, начатых по ч.1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание конопли» и ч.1 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляет Первомайская окружная прокуратура.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителей будут приняты дальнейшие процессуальные решения.