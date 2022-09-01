НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Деркача, которого завербовали российские спецслужбы

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-нардепа Андрея Деркача, которого считают завербованным российской разведкой.

Об этом сообщает НАБУ.

НАБУ и САП сообщили, что разоблачили бывшего нардепа на госизмене и незаконном обогащении.

«В 2019 году информпространство заполонили «сенсационные» сообщения о якобы «давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине» и «коррупцию у корпорации «Бурисма». Озвучивал их украинский нардеп, но нацелены они были на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп «заработал» на этом 567 тысяч долларов США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском», - сказано в сообщении.