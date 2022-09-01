На Николаевщине СБУ и полиция разоблачили злоумышленников, наладивших схему незаконного перемещения военнообязанных через границу

В Николаевской области СБУ и Нацполиция разоблачили и обезвредили группу лиц, организовавшую незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщениях СБУ и Нацполиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав преступной группировки входили несколько человек из числа жителей Николаевщины и Одесщины, организовавших изготовление необходимых документов для пересечения государственной границы Украины военнообязанным мужчинам за денежное вознаграждение в размере 4 тысяч долларов США.

«В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленники искали клиентов, готовили им документы, согласно которым они по состоянию здоровья были не пригодны к военной службе. После чего мужчин инструктировали относительно дат, маршрутов и пунктов пересечения границы», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора преступной схемы на «горячем» при получении второй части денежного вознаграждения в размере 3500 долларов США и передаче изготовленных документов, которые будут служить основаниями для пересечения государственной границы.

В ходе проведения санкционированных обысков изъято 3500 долларов США и другие доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

В настоящее время организатору и одному из его сообщников сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу»). Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, решается вопрос об объявлении о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины третьему лицу.

За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам грозит до девяти лет заключения.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Разоблачение канала осуществляли сотрудники СБУ в Николаевской области совместно со следователями следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.