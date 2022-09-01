На Николаевщине полиция вместе с ТРО обнаружили браконьера нанесшего ущерб более ₴1,5 миллиона

В пятницу, 16 сентября, около 00:30 правоохранители вместе с терробороновцами на реке Южный Буг, вблизи села Баловное, обнаружила мужчину на резиновой лодке, которая совершала незаконный отлов водных биоресурсов. Нансен ущерб на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

С помощью сеток и лодки рыболов-правонарушитель выловил 830 особей тарани, 65 – судака обыкновенного, 23 – карася серебристого, 13 – плоскирки и три окуня. По прибытию все это было изъято.

По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба причиненного рыбным запасам Украины в результате нарушения природоохранного законодательства составляет более полутора миллионов гривен.

За незаконное занятие рыбным промыслом в отношении рыбака дознаватели начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 249 Уголовного Кодекса Украины (Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, как в Вознесенском районе задержали браконьера, нанесшего ущерб на 630 тысяч гривен.