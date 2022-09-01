Советник главы ОП рассказал, кто может стоять за ликвидацией «генпрокурора ЛНР»

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за ликвидацией так называемого «генпрокурора ЛНР» могут стоять как российские власти, так и местные криминальные авторитеты.

Об этом он написал в Twitter.

«Ликвидацию так называемого «генпрокурора ЛНР» и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка свидетелей российских военных преступлений. Следствие покажет…», – написал он.

Как известно, «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко были ликвидированы в результате взрыва, раздавшегося в пятницу, 16 сентября, в здании «генпрокуроры ЛНР» в оккупированном Луганске.